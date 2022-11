Patrick Kriescher (FC Eupen) après le nul à l'UCE : « On a malheureusement oublié de tuer le match »

Après les oranges, l’UCE revenait avec de meilleures intentions et amenaient du danger sur phases arrêtées. C’est pourtant Eupen qui se ménageaient les plus grosses occasions. À un quart d’heure du terme, Christoph Meyer faisait enfin sauter le verrou liégeois. Il éliminait son opposant direct dans le rectangle et fusillait Debante. Colle loupait ensuite le ballon du KO alors qu’il était esseulé au petit rectangle. Ce raté allait s’avérer préjudiciable puisque dans les arrêts de jeu, Walid Afkir envoyait une frappe imparable en pleine lucarne.

Après la partie, Patrick Kriescher était déçu au vu du scénario. "Je pense qu’on a livré un bon match. On a eu la maîtrise en essayant de proposer du jeu. On a malheureusement oublié de tuer le match et on est puni à la dernière seconde, sur une frappe que le joueur ne réussira probablement plus jamais." Le T1 eupenois trouvait quand même des motifs de satisfaction. "Après la déroute de la semaine passée face à Ougrée (score final: 2-4) , nous avons retrouvé une solidité défensive et nous sommes parvenus à amener du danger dans le rectangle de l’UCE. C’est dommage de ne repartir qu’avec un point. Je voulais absolument atteindre les 20 unités au classement à la fin du premier tour."

UCE Liège 1 – FC Eupen 1

Arbitre: M. Vitiello

Buts: Meyer (0-1, 78e), Afkir (1-1, 92e)

Cartons jaunes: Mazouze ; Kraft

UCE LIÈGE: Debante, Olivier, Kisoka, Grava, Tudisco (80e Afkir), Cherif, Mazouze, Thirion (83e Harbit), El Garrouji, Namotte, Dreezen (75e Angislan)

FC EUPEN: Pelzer, Neumann (62e Vroomen), Laschet, Vanaschen, Schins, Mennicken, Colle, Benlahbib (81e Pohlen), Weinberg (68e Nsumbu), Kraft, Meyer (87e Dreessen)