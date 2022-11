P4G : La différence de buts déterminante ? Malmedy B ne fait pas dans la dentelle face à Heusy B (photos)

On a pratiquement joué que dans un seul camp sur le synthétique du stade Lechat ce dimanche lors du duel entre Malmedy B et Heusy B. La jeune équipe du coach Jean-Claude Léonard n’a pas eu voix au chapitre malgré qu’ils aient repoussé l’échéance de l’ouverture du score de Robin Dethier jusqu’à la 36e minute. "Notre équipe n’a pas suffisamment d’expérience pour pouvoir rivaliser avec des équipes de ce calibre. D’autant plus quand vous avez des gars comme Audric Vicqueray qui descend de P1 pour prêter main-forte à la seconde équipe et cela devient mission impossible", justifie le coach visiteur. Le break tombe cinq minutes plus tard, des pieds du même Dethier. 2-0, c’est le score à la pause et on ne voit pas comment Heusy B pourrait renverser la vapeur.