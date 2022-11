Buts: Simonis (0-1, 3e), Willems (1-1, 20e), R. Lejeune (2-1, 45e), Chauveheid (3-1, 88e)

"C’est un match très consistant de notre part", se félicite le T1 heusytois Jessy Dionisio. "Menés après seulement trois minutes, nous n’avons pas paniqué. Le tournant de cette partie se situe quand Brixhe sort un double arrêt devant Bielen. Quelques minutes plus tard, on fait 1-2." "Ça aurait en effet pu changer la physionomie de la rencontre", enchaîne son homologue Olivier Laffineur. "La différence s’est faite dans les deux rectangles et Heusy a été plus efficace que nous. Je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs."

Stavelot 1 – Hautes Fagnes 2

Buts: Dohogne (0-1, 18e), Troch (1-1, 35e), Spoden (1-2, 90e)

"Ce match n’a pas ressemblé à un match piège. Les Hautes Fagnes ont essayé de jouer et nous ne l’avons pas pris à la légère. On perd simplement les trois points parce qu’on ne marque pas", analyse le mentor stavelotain Julien Godard. "En fin de rencontre, on jouait clairement pour le 1-1 mais, sur une erreur défensive de Stavelot, on plante le second but. C’est un petit hold-up et surtout une récompense pour toute l’équipe", avance le médian fagnard Simon Piette.

RCS Verviers 4 – Emmels 1

Buts: Ben Sellam (1-0, 25e), Aksu (1-1, 43e), Ben Sellam (2-1, 47e ; 3-1, 79e), Sy (4-1, 88e)

"C’est un match dont je me méfiais très fort", avoue le coach verviétois Gabriel De Luca. "Mais l’équipe grandit et elle a eu la mainmise dessus de bout en bout. À 0-0, il y a quand un moment clé puisque nous touchons la latte avant que mon gardien sorte un gros arrêt. Si c’est 0-1, le match change."

"Je ne suis pas déçu de la manière mais bien du résultat", lâche le technicien d’Emmels Ben Lousberg. "On a bien embêté Verviers et il nous a manqué un Picquereau au milieu. Pour moi, le score est trop forcé."

Welkenraedt 2 – Rocherath 5

Buts: Lambertz (0-1, 11e), J. Ganser (0-2, 19e ; 0-3, 42e), Rompen (1-3, 53e), J. Ganser (1-4, 55e), Launoy (2-4, 66e), Bongard (2-5, 75e)

"Quand on est mené 0-3 à la pause, on n’a rien à revendiquer et il faut relever la tête. Les gars l’ont fait et on a eu quelques possibilités pour revenir dans le match. Cette défaite fait redescendre tout le monde les pieds sur terre", dixit le T1 de Welkenraedt Grégory Degotte.

"Pour moi, on fait un bon match même s’il est un peu dommage de laisser revenir Welkenraedt dans la rencontre. Le 1-4 vient au bon moment et nous remet dans la partie", note son vis-à-vis Stefan Bongard.

Waimes 2 – Trois-Ponts 4

Buts: Th. Georis (0-1, 15e), Al. Dumez (0-2, 35e), Massat (1-2, 61e), Nagui (2-2, 80e), Cordonnier (2-3, 88e), Bertrand (2-4, 90e)

"Après être très mal rentré dans la rencontre, on s’est bien repris et procuré quelques occasions. On a ensuite abordé la seconde période avec un esprit plus conquérant. Malheureusement, en fin de partie, quelques détails font qu’on encaisse deux buts", glisse le mentor waimerais Jean-Claude Sonnet.

"Ce succès fait du bien ! " lâche le coach tripontain Grégory Rondeux. "Contre une belle équipe qui avait du répondant, on s’est fait peur mais on a eu une bonne réaction en toute fin de match."

Amblève 2 – Sart 1

Buts: Goenen (1-0, 34e), Heukemes (2-0, 51e), Keller sur pen (2-1, 66e)

"Cette première place fait bien sûr plaisir mais il faut à présent continuer de la sorte", commente le tacticien amelois Robin Demarteau. "C’était un match de haut de tableau entre deux équipes qui se respectaient. On a essayé de neutraliser leurs points forts et le plan de jeu a bien fonctionné."

"À partir du 2-0, ils ont reculé et nous avons poussé. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs et, s’il fallait un vainqueur, ça devait être Amblève. Ils ont été plus solides que nous", reconnaît sportivement l’entraîneur sartois Rudy Siebenbour.

La Calamine B 3 – Weywertz 0

Buts: Belle (1-0, 35e), Errens (2-0, 81e), Belle (3-0, 86e)

"Mes joueurs méritent tous d’être capés car ils ont fait un super-match", se réjouit le technicien calaminois Mike Hendrick. "Ils ont été costauds et n’ont rien laissé à Weywertz. Le score aurait même pu être plus lourd." "Il nous a manqué beaucoup de choses dans la mentalité", déplore le T1 de Weywertz Benjamin De Vuyst. "On a été bousculé par une belle équipe de La Calamine B et ce match est à oublier."