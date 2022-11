But: Lucchese (1-0, 3e).

"Notre première mi-temps n’était pas mauvaise du tout. Par contre, ce n’était pas bon en deuxième. Olne nous a menés la vie dure durant cette seconde période. Je suis vraiment content des trois points", analyse le technicien thimisterien Gino Piol. Dans l’autre camp, le chef de meute olnois Boris Lambert était déçu. "On défend bien avec la montée en première période. Sans un gros cadeau en début de match, ce serait 0-0 à la pause. On a poussé en seconde mi-temps, mais nous n’avons pas réussi à être concrets."

Battice 1 – Rechain 0

But: Farssi (1-0, 10e).

"Rechain nous a mis pas mal de pression. Un match nul aurait été plus logique sur l’ensemble du match. C’est une victoire au caractère et la pièce est tombée de notre côté. Nous n’allons pas bouder notre plaisir", résume le joueur-entraîneur batticien Benjamin Marechal. Dans l’autre camp, on n’est forcément déçu dans les propos de Marc Ansion. "Un coup franc magistral de Farssi a décidé de la rencontre. Il n’y en a eu que pour nous le reste du temps. On rate encore une fois tout ce que l’on veut. Frusté est vraiment le mot qui résume mon état esprit après cette rencontre."

Blegny 3 – Aubel B 0

Buts: Dor (1-0, 7e), Thielen (2-0, 65e, 3-0, 90e).

"On n’a vraiment rien à revendiquer dans cette rencontre. Je félicite Blegny pour leur match et leur victoire. Peut-être que si on n’avait pas heurté la barre à 1-0, le match aurait été différent. Cependant, nous n’avons pas eu une seule occasion en seconde période", avoue le joueur-entraîneur aubelois David Malta.

Warsage 2 – Tilff 3

Buts: Scherpereel (1-0, 17e), Colpin (2-0, 56e), Palmers (2-1, 67e), El Farsi (sur pen 2-2, 77e ; 2-3, 87e).

Carte rouge à Warsage: Forthomme (coach, 75e directe), Feyen (T2, 85e directe)

"Tilff reste une très belle équipe. Leur victoire n’est absolument pas déméritée. Je suis juste très déçu par deux choses. La première, c’est qu’avec notre expérience, on ne peut pas repartir sans rien lorsque l’on mène 2-0. La seconde, c’est que les trois buts de Tilff peuvent être discutés au niveau de l’arbitrage. Je suis très déçu pour mes gars qui ne méritaient pas du tout ça après le travail accompli durant la semaine", raconte le coach de Warsage Vivien Forthomme.

MCS Liège 1 – Herve 2

Buts: Alessi sur pen (1-0, 19e), Verhust (1-1, 36e), Closset (1-2, 82e).

"C’est une victoire dans la douleur sur un terrain compliqué. Nous n’avons pas réalisé un grand match. Ce sont trois bons points et il y a un mois, nous aurions perdu cette rencontre", explique le tacticien des Fromagers Ben Joly.