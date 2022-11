Évolution du score: 10e: 13-29, 20e: 23-58 (10-29), 30e: 39-72 (16-14), 40e: 48-91 (9-19).

RBC WELKENRAEDT: Mond 4, Van Wissen 7, Leemans 8, Fyon 5, Hensen 2, Delhez 6, Delrez 9, Touette 7.

R CASINO SPA: Pluys 20, Piron 3, Muller 13, Rossinfosse 10, Huby 4, Hendrick 28, Cornet 0, Lamy 6, Beauve 7.

"Off-day total… pour preuve je dois prendre un premier temps mort après 1 minute 30 de jeu !", explique Gino Fortuna, le coach de Welkenraedt qui encaissait déjà 58 points en première mi-temps. "Jamais dans le tempo défensivement que ce soit en défense individuelle ou en zone. On a eu une timide réaction à la reprise mais, évidemment, il était trop tard pour revendiquer quoi que ce soit."

Dans une spirale positive actuellement, Spa a pris un excellent départ à 0-7 malgré l’absence de Mathieu (blessé). "Consignes bien respectées, notre intensité défensive et offensive nous permettait, via Muller, de finir le premier quart à 13-29", apprécie Michel Pluys, le coach d’une équipe Spa qui a très vite jeté les bases d’un septième succès. "Face à la zone locale mise en place dans le deuxième quart, nous avons développé un jeu collectif exemplaire avec un Hendrick époustouflant qui convertissait 6 de ses 7 bombes pour faire exploser la défense adverse. Dans son sillage, Rossinfosse, Lamy et Pluys ont aussi performé offensivement."

Malgré un relâchement dans le troisième acte, les Spadois n’étaient pas inquiétés et pouvaient terminer le match en roue libre. De quoi conforter leur seconde place – au nombre de défaites – au général.