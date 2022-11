Ni surprise ni même vraiment de suspense entre Wanze et Melen

Tout était-il déjà dit pour autant ? Pas vraiment parce que, sur une inattention de la défense locale, Domingos filait vers Henrotte et le trompait. Melen reprenait alors du poil de la bête et, un peu anormalement sans doute, les leaders au général semblaient déstabiliser. Pas longtemps heureusement pour eux parce qu’ils allaient pouvoir profiter d’une énorme bévue du gardien adverse qui, sur un coup-franc donné par Hubeaux à plus de trente mètres du but, lâchait incompréhensiblement le ballon dans les pieds de Denorme permettant ainsi aux Wanzois de reprendre le large et ce, au meilleur moment, soit juste avant la pause.

Wanze/Bas-Oha 3 – Melen 1

Arbitre: Gilles Counen

Cartes jaunes: Gonera, Honay, Keita, Denorme, Leroy

Buts: Neerdael (1-0, 18e puis 2-0, 22e), Domingos (2-1, 38e), Denorme (3-1,44e)

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Honay, Mottet, Pessotto, Beaujean, Denorme, Moulin (86e Bisconti), Hubeaux (80e Rasquin), Adam (84e Crupi), Carraro (72e Goosse), Neerdael

MELEN: Piron, Bougnet (28e Domingos), Dumoulin, Leroy, Demelenne, Gonera (65e Mottoulle), Lonneux, Mascolo (46e Mololi), Henke (84e Rodriguez), El Boussetaoui, Keita