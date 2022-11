Moins hargneux, les Malmédiens sont tombés dans le pot de sirop aubelois (photos et vidéo)

Les dix premières minutes sont équilibrées. Les Aubelois s’offrent une première possibilité des pieds de Corentin Remacle, mais Haggemann ne se laisse pas surprendre (11e). Corentin Remacle au four et au moulin centre magnifiquement pour Tom Pauporte qui ouvre le score (1-0, 19e). Les Dragons sont piqués au vif et un long ballon en profondeur offre un face-à-face entre l’avant Nicolas Nijhof et le gardien Jonathan Monte. Le keeper visiteur détourne la frappe de la main, mais en dehors de son rectangle. L’arbitre applique le règlement et exclu Monte. "Il s’est sacrifié pour l’équipe. Il aurait pu la laisser passer et c’était but, mais il a fait le choix sur le moment de la prendre de la main", souligne le mentor aubelois Tony Niro. Le coup franc résultant de cette faute est botté par Ardien Closset, mais le gardien réserviste aubelois Laurent Beckers (monté au jeu à la place de Van Hoof pour remplacer Monté) intervient bien (33e). "J’aurais franchement préféré terminer la rencontre à onze contre onze et égaliser sur cette phase", soupire le T1 malmedien Selatine Deniz. Les Dragons reviennent avec de meilleures intentions en début de seconde période. Pourtant, ce sont les visiteurs qui doublent la mise à la 51e. L’avant-centre Momo Diallo conserve bien le ballon à l’entrée du grand rectangle, et glisse intelligemment à Corentin Remacle qui enroule au second poteau (2-0). Cinq petites minutes plus tard, l’étincellent milieu de terrain Corentin Remacle adresse un superbe ballon sur coup franc qui arrive au second piquet. Isolé, Tom Pauporte s’offre un doublé pour assurer la quatrième victoire de rang, malgré un but tardif (90e) de Robin Denis atténuant un peu l’addition pour les Dragons.