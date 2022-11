Mara délivre Dison, à dix contre onze à Hamoir

Logiquement et juste après la demi-heure, Dison asseyait sa prédominance quand Demarteau mettait fin à une belle action collective d’un envoi du grand rectangle (0-1).

L’avantage d’un but n’était donc pas usurpé à la rentrée au vestiaire.

Bien lancé juste dans le dos de la défense adverse, Yilmaz se faisait accrocher par Mara et résistait à la charge avant de dribbler Rico-Garcia pour ramener la parité au marquoir (1-1).

Un des tournants du match survenait après l’heure de jeu quand Clerbois recevait une deuxième carte jaune méritée et le défenseur disonais devait donc laisser son équipe en infériorité numérique. Il est juste de dire aussi que la première carte jaune nous semblait un peu sévère dans une rencontre où les cartons ont été trop nombreux alors que la partie est restée correcte. Hamoir continuait donc sa marche vers l’avant mais tout en restant à la merci d’un contre adverse toujours aussi rapide.

À moins de trois minutes du temps réglementaire, Dison profitait d’une certaine apathie locale pour trouver le chemin des filets via Mara qui offrait ainsi la victoire aux hommes de Christophe Kinet. Après deux matchs sans victoire, Dison s’empare donc de la deuxième place au classement alors que Hamoir voit sa série de dix matchs sans défaite s’interrompre. Le T1 de Dison ne pouvait que sourire. "On a eu le monopole du ballon et on était bien organisé en première période avec de belles occasions. On savait qu’il allait y avoir une réaction athlétique et un poids offensif supplémentaire de Hamoir. Notre gestion à dix contre onze a été bonne avec une bonne solidarité. C’est une belle performance quand on connaît la difficulté de venir s’imposer à Hamoir."

Hamoir 1 – Dison 2

Arbitre: M. Meys.

Carte rouge: Clerbois (2 c.j., 63e)

Cartes jaunes: Biersard, Meunier, Macé, Godard, Biondolillo, Schillings, Teise

Buts: Demarteau (0-1, 33e), Yilmaz (1-1, 49e), Mara (1-2, 87e)

HAMOIR: Rausin, Teise (84e Evrard), Biersard, Tietcheu, Lahaque, Masset (82e Dianda), Macé, Messaoudi, Laffalize, Cusumano (65e Guilmi)

DISON: Rico-Garcia, Schillings, Biondolillo, Legros (81e Binot), Demarteau (90e Manchigov), Akdim (66e Palm), Mara, Godard (70e La Delfa), Manfredi, Meunier, Clerbois.