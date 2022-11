Face à des visiteurs solides et bien organisés, Liège se créait quelques opportunités mais ne parvenait pas à conclure. Des occasions sur corner ou encore via Reuten, Mputu et Perbet, notamment, ne donnaient rien.

Au retour des vestiaires, Gaëtan Englebert lançait Lucas Prudhomme (de retour de suspension) et sortait Damien Mouchamps, pour tenter de débloquer la situation. Les locaux continuaient à pousser mais tout était bien contré. Pendant ce temps, Kevin Debaty passait une après-midi pluvieuse bien tranquille, devant intervenir pour la première fois peu avant l’heure de jeu.

Le staff lançait Loemba, en remplacement de Reuten, déjà averti (70e) et faisait de même en sortant Van den Ackerveken et Gendebien pour Mouhli et Panepinto. Une équipe très offensive qui, malgré tout, ne parvenait pas à s’imposer et devait se contenter d’un point, alors qu’elle méritait mieux. Même si la prestation défensive de Heist est à souligner.

RFC Liège 0 – Heist 0

Arbitre: M. Patris.

Cartes jaunes: Bustin, Sabhaoui, Reuten, Ulenaers, Troonbeeckx, Benhamou.

RFC LIÈGE: Debaty, Nyssen, Van Den Ackerveken (85e Mouhli), Bustin, D’Ostilio, Reuten (70e Loemba), Merlen, Mouchamps (46e Prudhomme), Gendebien (85e Panepinto), Mputu, Perbet.

HEIST: F. Van Aerschot, Wijns, Vande Cauter, Lemmens, Nijs, Benhamou (90e+2 Bouzerda), Sabhaoui, Hannach, Carrasco (46e Ulenaers), Troonbeeckx, Orye.