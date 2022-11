La consistance démontrée contre Boom doit devenir une force pour Visé

Et Matou (Wilmots) n’a pas laissé traîner les choses. Il n’en était d’ailleurs pas à son coup d’essai puisqu’il avait également inscrit ses deux buts précédents (face aux espoirs de Gand et de Charleroi) dans les dix minutes initiales. Seule différence, de taille: Visé, cette fois, a gagné. Sans forfanterie. "Notre jeu doit gagner en consistance", disait José Riga. "J’en voulais encore plus que face à Liège. Notre prestation collective nous a permis de bien maîtriser cette rencontre. Je me répète: si nous voulons remonter la pente, il est primordial que notre état d’esprit soit parfait."

Boom 0 – Visé 3

Arbitre: M. Vanboven.

Cartes jaunes: Bonemme, El Harrak, Gadji.

Buts: M. Wilmots (0-1, 4e), Mboyo (0-2, 25e), N’Guessan (0-3, 59e).

BOOM: Vits, Van den Broek, Vervoort, Medelinskas, Neral, Gadji, Thuys, Bourdouxhe (85e De Herdt), Buyl, Mwenda (62e Lukebakio), Traoré (68e Sekyere).

VISÉ: Mignon, Englebert, R. Wilmots, Essikal, Bonemme (72e Rherras), Hendrickx, Gerits, El Harrak, Cascio, M. Wilmots (76e Quintais), Mboyo (56e N’Guessan).