"Cette phase conditionne tout le reste de la partie. Je suis dégoûté du football", peste le T1 rechtois Jérôme Stark. "Je suis le premier à dire qu’il faut protéger les arbitres mais, une fois encore, il n’y a aucune logique. Il donnera plus tard la rouge à un autre joueur mais c’est simplement de la compensation."

Cinq minutes plus tard, Trois-Frontières ne laisse pas passer sa chance et Soares rétablit l’égalité (1-1). Le match vient de tourner, d’autant que Salimou enfonce le clou juste avant la pause (2-1).

De retour de vestiaires, la partie s’emballe et les occasions se multiplient des deux côtés. Si le score ne change pas, le mérite en revient aux deux portiers qui multiplient les parades. Bien que réduit à dix suite à l’exclusion (très) sévère d’Hagelstein, Trois-Frontières trouve les ressources pour aller planter un 3e but en contre.

"Il y a des saisons où ça ne veut pas rentrer", enchaîne le mentor rechtois. "On a joué au foot, on a tout donné, on a les occasions mais il manque ce petit quelque chose. Il faut à présent trouver la clé du cadenas pour se relancer et jouer un petit rôle dans ce championnat."

Du côté du FC3F, on savoure bien sûr ce second succès de rang qui permet de rester au contact des meilleurs.

"On confirme notre bonne prestation de la semaine passée à Franchimont", se félicite le coach Fabrice Burdziak. "Dans les moments difficiles, j’ai vu aujourd’hui une véritable équipe. On encaisse sur leur première action mais la réaction est magnifique. En 2e mi-temps, on était dans le dur même si on a su se créer de belles occasions en contre. Dommage qu’on ne tue pas le match à ce moment-là. On a cependant su le faire lorsqu’on était à dix et c’est une très belle victoire contre une équipe difficile à jouer."

En bref

Glody et ses "chaussures superstitieuses"

Après la rencontre, le T1 du FC3F mettait en avant les chaussures de son médian Glody Kudura: "Il est comme son coach, il a des chaussures superstitieuses et, même déchirées, il ne veut pas s’en débarrasser."

Trois-Frontières 3 – Recht 1

Arbitre: M. Drogmans

Cartes jaunes: Frank, Sangiovanni ; Collignon, Hans

Cartes rouges: T. Hagelstein (67e, directe), Stark (coach, 84e)

Buts: Backes (0-1, 7e), Soares (1-1, 17e), Salimou (2-1, 36e), Sangiovanni (3-1, 83e)

TROIS-FRONTIÈRES: Krauth, Jungblut, Frank, Soares (89e Gouem), Rampen, Kudura, T. Hagelstein, Pirnay, Amata (85e B. Hagelstein), Masset (75e Sangiovanni), Salimou (91e Larue)

RECHT: Finck, S. Krings, Backes, Bastin, Gabriel, Hans (60e Trillet), Weynand, Lejeune, M. Krings (84e Kirchens), Collignon, Michel.