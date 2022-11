BC Belleflamme 97 – BC Verviers 75

Évolution du score: 10e: 11-33, 20e: 26-63 (15-30), 30e: 38-82 (12-19), 40e: 45-101 (7-19).

BC VERVIERS: Mahiat 4, Pirard 0, Léonard 3, Wilkin G. 5, Lodomez 13, Roosen 7, Buscicchio 12, Wilkin M. 5, Pitz 10, Akinbodu 9, Delsemme 5.

À la recherche d’un troisième succès cette saison, le BC Verviers a très mal débuté son derby à Belleflamme en laissant son hôte filer à 37-14 après dix minutes de jeu.

"Belleflamme n’a jamais aussi bien shooté cette saison mais on a sans doute aussi laissé trop faire", explique Quentin Désert, le coach verviétois. Heureusement, ses gars défendaient bien mieux dans le second acte (7-23) et revenaient dans le coup à la pause (44-37). "On avait même l’ascendant psychologique à la reprise", estime le T1 visiteur. "On a d’ailleurs bien redémarré en mettant beaucoup d’intensité pour passer devant nos adversaires à 51-54."

Malheureusement, le quatrième acte allait à nouveau s’avérer catastrophique pour les Noirs. "On craque physiquement, sans doute un peu usé d’avoir dû courir pour revenir au score", précise Quentin Désert. "Et puis, on a été tué par un des deux arbitres qui nous siffle une quinzaine de fautes dans le dernier acte."

Lodomez et Pirard devaient quitter le jeu pour le compte, Mayron Wilkin était, lui, exclu pour une technique et une intentionnelle. Son geste de mauvaise humeur en rentrant au vestiaire lui vaudra en plus un rapport. Des supporters verviétois, furax sur l’arbitrage, devaient aussi quitter la salle…

Régionale 2

RABC Ensival 79 – Belfius Mons-Ht 87

Évolution du score: 10e: 18-21, 20e: 44-49 (26-28), 30e: 57-61 (13-12), 40e: 79-87 (22-26).

RABC ENSIVAL: Sanzone 13, Genet 24, Erkenne 6, Schoonbroodt 8, Hanus 7, Beaujean 2, Pitz 10, Horris V. 1, Horris M. 0, Walraff 8.

Ensival n’a pas à rougir de sa prestation face au second du général qui n’a encore concédé qu’une seule défaite. Mais le compteur reste bloqué à deux succès. "On tient 39 minutes !", constate Antoine Massart, le coach ensivalois. "Mais on rate trop de lancers francs et de paniers faciles. Le problème est aussi défensif, on encaisse trop chaque semaine…"

RBC Aubel 75 – Profondeville 58

Évolution du score: 10e: 24-14, 20e: 40-26 (16-12), 30e: 61-40 (21-14), 40e: 75-58 (14-18).

RBC AUBEL: Grooteclaes 0, Gorlé 18, Liégeois G. 9, Gerarts 15, Perin 22, Lambot 3, Albert 0, Liégeois B. 2, Glaude 6.

Les Herbagers ont fait le gros du boulot dans les deux premiers actes (40-26) pour enfoncer le clou à la demi-heure (61-40). "Encore une fois grâce à une toute grosse défense de mes gars", se réjouit Claude Ernotte, le coach herbager.