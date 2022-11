Évolution du score: 10e: 18-23, 20e: 32-48 (14-25), 30e: 43-60 (11-12), 40e: 60-76 (17-16).

HENRI-CHAPELLE: Vronen 8, Perin 0, Viellevoye 11, Thélen 3, Delhaes R. 4, Lahaye 14, Tandler 13, Lekeu 0, Delhaes A. 0, Remacle 7.

DISON-ANDRIMONT: Closset 0, Buscicchio 8, Petit C. 6, Kpako 21, Sayeh 4, Toussaint 2, Lodomez 20, Haot 0, Chikhaoui 15.

"Le match que je voulais avec de la concentration de bout en bout", apprécie Didier Franceschi, le coach disonais qui enfile une septième victoire. "Notre zone 3/2 a fortement embêté l’adversaire. J’avais demandé de mettre de la vitesse pour fatiguer nos hôtes, ce qui fonctionné via un Kpako au four et au moulin suivi d’un Chickhaoui des grands jours."

Après cinq minutes partagées (12-12) et déjà pas mal de changements de part et d’autre afin de ménager les troupes, Henri-Chapelle s’est le premier démarqué (7e: 16-12) forçant un premier temps mort dans les rangs adverses. Dison-Andrimont changeait alors de défense. Disposés en zone, les visiteurs inversaient très vite la tendance du match et clôturaient le premier acte en boni (18-23) après un tir rentré sur le buzzer par Chikhaoui depuis son camp. Boostés par cette dynamique, les Disonais redémarraient fort pour immédiatement compter dix longueurs d’avance (18-28) et obliger, cette fois, les Capellois à revenir près de leur coach. Mais sans pouvoir mettre de stop car Chikahoui et Lodomez s’amusaient derrière la ligne des 6m75 (13e: 21-36) alors que les ratés se multipliaient côté local. L’avance de Dison-Andrimont était nette à la pause (32-48), cependant Vronen rentrait huit points pour rendre espoir aux Capellois (24e: 42-51). Mais ces derniers, malgré une défense plus agressive, ne pourront faire mieux par la suite et enregistraient une cinquième défaite consécutive. "Quand trois joueurs en face marquent autant que les dix miens, il ne faut pas chercher ailleurs les causes de la défaite", pointe Fred Ledain, le coach capellois. "On paie clairement le relâchement aux entraînements après une belle entrée en matière cette saison."