Digregorio après La Calamine - Huy : « Il y a des soirs où l’on sait que cela ne rentrera pas »

Cette domination est concrétisée à la 9e minute après un beau débordement de Quentin Hubert qui trouve Tom Bultot qui n’a plus qu’à conclure (1-0).

Presque dix minutes plus tard, les Hutois égalisent suite à une superbe reprise de volée qui laisse Joiris pantois (1-1). Les Vert et Blanc auront encore deux occasions de prendre les devants avant la pause via Hungs (43e) et par Volont, qui manquent la cible (45e). Les Germanophones reprennent la seconde période pied au plancher. Un beau mouvement Benanne-Lufuankenda est conclu par le premier cité, mais son envoi frappe la barre transversale (52e). Dans l’action suivante, c’est un défenseur de Huy qui manque de tromper Marly qui est une nouvelle fois sauvé par sa barre. Dans la foulée, l’équipe du président Hubert perd sur blessure son défenseur central Bastien Hungs, victime d’une entorse à la cheville. Les joueurs d’Alex Digregorio perdent alors le fil de la rencontre et encaissent deux buts coup sur coup. Tout d’abord, Lufuankenda provoque un penalty que Muaremi transforme (58e) avant d’encaisser le 1-3 sur une frappe de Loyaers (63e). Les visités poussent, mais n’arriveront jamais à revenir.

Pire, ceux-ci se permettent même de rater un penalty par Jordan Remacle qui place le cuir au-dessus des buts. "Je pense que l’on a dominé Huy de la tête et des épaules. Il y a des soirs où l’on sait que cela ne rentrera pas. Pire que cela, on offre trois buts à notre adversaire. On perd trois points aujourd’hui. C’est le foot. Cela peut arriver même au plus haut niveau. Nous avons peut-être manqué d’humilité dans certaines actions", souffle le mentor calaminois Alexandre Digregorio.

La Calamine 1 – Huy 3

Arbitre: M. Ismaili.

Cartes jaunes: Bennane, Gerrekens, Remacle, Joiris, Remacle, Hungs, Gulpen (entraîneur des gardiens), Frantim, Charef, Stizzo (T2).

Buts: Bultot (1-0, 8e), Muaremi (1-1, 17e ; sur pen 1-2, 58e), Loyaers (1-3, 63e).

LA CALAMINE: Joiris, Volont, Hungs (53e Smits), Gerrekens, Aritz (64e Cornet), Remacle, Benanne, Lufuankenda (79e Legenvre), Hubert (70e Lazzari), Bultot, Mauclet.

HUY: Marly, Eeke, Czagiel, Morana (66e Nzoigba), Kabombo, De Castris, Frantim, Mibenge, Loyaerts, Picchietti (64e Obaker), Muaremi (81e Charef).