Aubel reprend tout doucement la place qu’il doit tenir dans cette division après avoir accroché un cinquième succès. Face à Pronfondeville, une victoire de plus, l’occasion est belle de poursuivre cette remontée. Ce sera néanmoins sans Alex Bousmanne, victime d’un souci cardiaque le week-end passé. "Pas de sport pendant 10 jours, je ferai un peu d’échauffement mais sans plus", confie l’intérieur aubelois. "Un examen holter est prévu ce lundi puis test à l’effort et reprise si tout va bien. S’il n’y a rien de plus de détecté, je me ferai opérer comme l’année passée mais cela ne pourra se faire que dans quelques mois."

RABC Ensival – Mons-Ht (Dimanche, 15h)

Ce sera sans doute encore plus relevé pour Ensival (2 victoires) qui reçoit Mons (second)…

"La semaine d’entraînement était bonne", apprécie Antoine Massart, un coach qui pourra compter sur l’entièreté de son groupe ce dimanche sur le coup de 15 heures. "On joue contre un gros morceau qui vient seulement de prendre sa première défaite de la saison la semaine dernière. Nos adversaires voudront sans doute réagir. On n’a rien à perdre contre ce genre d’équipe."