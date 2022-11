Après avoir gaspillé chez le dernier, Pepinster se doit de prendre une troisième victoire face à Sijsele qui est un concurrent direct dans le bas de tableau. Un adversaire qui vient pourtant de décrocher son second succès en créant une surprise face à Sprimont. "Notre futur adversaire vient de récupérer trois ou quatre joueurs qui étaient blessés depuis le début de saison", explique Pascal Horrion, le coach pepin. "Sijsele possède de bons shooteurs et des joueurs d’expérience dont Enobakhare qui avait cassé la mâchoire de Maucourant il y a un an !"