Lucas Le Bohec et les Aubelois : amis vendredi, bons adversaires dimanche (P1)

Le capitaine des Dragons retrouve donc une bonne partie de ses coéquipiers du mini-foot. "En effet, Kevin Feyen, Faton Rexhepi, Jonathan Monté, Jean-Yves Colling et Anthony Niro sont mes coéquipiers au mini. J’ai appris à découvrir Faton au mini et on s’entend bien. J’ai connu Jonathan Monté et Jean-Yves Colling à Battice quand mon père (NDLR: Ronan Le Bohec) entraînait les Batticiens", ajoute-t-il. Et en ce qui concerne Anthony Niro… "Anthony, c’est un ami d’enfance. On a joué ensemble à Elsaute. Je pense d’ailleurs que c’est la première fois que l’on joue l’un contre l’autre en match officiel."

Comment juge-t-il le début de saison des Aubelois ? "Je ne pense pas qu’ils referont leur incroyable série de la saison dernière, même si je leur souhaite. Je suis néanmoins convaincu qu’ils vont se sortir de ce fond de classement", assure Luca Le Bohec. Concernant la possibilité d’un top 3 malmédien: "On veut passer ce palier et titiller le top 3, mais pour cela il faudra un grand Malmedy pour écarter Aubel, et si on ne gagne pas, je vais me faire charrier pendant un moment", conclut-il.

Malmundaria – Aubel (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. El Baraka.

MALMUNDARIA: Hagemann, Simon, R. Jacob, Samray, Mathonet, Bucak, Q. Jacob, Nijhof, Le Bohec, Kivrak, Vicqueray, Dupont, Custinne, Cassoth, Krings, Dethier, Q. Jacob, Crosset.

Absents à Malmundaria: Dethier, Vicqueray, Kivrak et Errens iront en P4.

AUBEL: Monte, Niro, Willem, Lahaye, Remacle, Ernst, Spits, Pauporte, Colling, Diallo, Temsamani, Kerff, Cuypers, Beckers, Hanssen.

Absents à Aubel: Rexhepi, A. Charef, Manteca sont blessés. Y. Charef est suspendu.