"Après 3 ou 4 semaines compliquées, on reprend des points et on retrouve du football, explique Sylvain Henrard, le coach de Xhoffraix. C’est le bon moment pour prendre Honsfeld, on doit tout donner devant nos supporters. C’est un match très important, si on fait un bon résultat, notre 1er tour sera bon et on sera dans le coup pour le tour final. Même si ce n’était pas un objectif au départ, on ne pourrait plus se cacher."

"Nous sommes bien conscients que Xhoffraix a une très bonne équipe mais nous sommes dans une bonne spirale même si nous n’avons pas obtenu le résultat qu’on voulait dimanche dernier face à Spa, raconte Pascal Jost, le T1 de Honsfeld. J’espère que mes joueurs ont compris que lorsqu’on ne jouait pas à 100%, on devenait une équipe moyenne."

Xhoffraix – Honsfeld (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Velz.

Absent à Xhoffraix: Manu Woyaffe (pas encore à 100%).

Absent à Honsfeld: Christian Jost (blessé).