Heusy B va devoir « bricoler » pour se rendre chez le leader, Malmedy

Côté heusytois, on explique le moins bon début de saison par une kyrielle de blessés mais on ne se cherche pas d’excuses. "On doit beaucoup trop souvent bricoler, notamment au goal. Notre numéro 1 est blessé et son remplaçant a disparu de la circulation donc nous irons à Malmedy avec un joueur de champ pour défendre notre but. On se déplace sans pression et un résultat positif sera du bonus" annonce Jean-Claude Léonard, le T1 heusytois.

Malmundaria B – Heusy B (Dimanche, 13h45)

Arbitre: à désigner.

Absents à Malmundaria B: Mathis Schoonbroodt, Martin Dehez, Kevin Ebroin (blessés).

Absents à Heusy B: Pamy Bunga (blessé), Thomas Grégoire (travail).