Glody Kudura (Trois-Frontières): « Plus facile de jouer en D3 qu’en P2C »

"C’est un début de saison comme je l’avais pressenti", explique un des transferts phares, Glody Kudura. "Le fait d’avoir beaucoup de qualités sur le terrain ne veut rien dire. Je m’attendais à une entame compliquée mais je reste convaincu que nous serons l’équipe en forme de la deuxième partie de saison. Il y a à présent du contenu dans nos prestations et des automatismes se mettent en place."

Bien conscient que les résultats ne répondent pas (encore) aux attentes, l’ancien Calaminois analyse lucidement la situation. "On est clairement en deçà des attentes", avoue-t-il. "On a eu un peu de malchance et souvent perdu sur des détails, des faits de match. La chance qui peut accompagner un futur champion n’est pas de notre côté. Mais je préfère mal commencer un championnat et bien le terminer que le contraire."

N’ayant jusqu’à présent connu que l’élite provinciale et la nationale, l’ami Glody découvre pour la première fois la P2C. "La saison passée, j’avais évolué à trois ou quatre reprises avec l’équipe B de La Calamine et j’avais pu entrevoir ce que c’était. En P2, le football est complètement différent. On dit que c’est plus facile quand on descend de division mais c’est en fait plus compliqué. On ne verra jamais, en D3, des gars vous prendre en marquage individuel et vous suivre partout sur le terrain. Je joue d’ailleurs à présent juste devant la défense de façon à venir chercher les ballons et à distribuer le jeu. Ça marche vraiment bien."

Et quand on lui parle d’objectif, le nouveau maître à jouer de Trois-Frontières n’hésite pas: "Moi, je suis un compétiteur et je veux tout gagner. Après, je ne veux pas parler de titre car c’est toujours un objectif compliqué à atteindre. J’estime par contre qu’on a les qualités pour gagner tous les matches. Si je n’ai pas cet état d’esprit, je ne viens pas jouer le dimanche."

Et ce dimanche, il devra transmettre toute cette hargne à ses coéquipiers pour venir à bout d’une formation rechtoise elle aussi à la recherche de sa meilleure forme.

Trois-Frontières – Recht (Dimanche 14h30)

Arbitre: M. Drogmans

Absents à Trois-Frontières: Renardy, Hennes, Cornet et Tanou (blessés)

Absents à Recht: Magney, Margraff, Langer et Schumacher (blessés)