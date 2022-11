Pascal Collin futur coach de Ster-Francorchamps : « Un choix évident »

Pascal Collin a aussi été en contacts avec l’UCE mais c’est arrivé à une mauvaise période. "Mes horaires de travail sont spéciaux et ils n’étaient pas adaptés à la reprise d’une équipe à ce moment-là." Le futur T1 sterlain ne veut pas tout chambouler du côté du circuit. "On voudra rester une valeur sûre de la série et garder une certaine continuité, en y apportant une touche personnelle."

L’incertitude au niveau du staff levée, Ster aborde une période importante dans sa saison. "Nous enchaînons deux gros morceaux avec Geer et Elsaute. Deux déplacements compliqués au vu de nos résultats à l’extérieur cette saison, où nous manquons souvent de chance et parfois d’adresse", dixit Vincent Heins, l’actuel T1. "Nous allons aborder les rencontres au cas par cas. Geer n’est pas deuxième par hasard. Ils affichent une moyenne de champion et possèdent une excellente défense. Ça sera un match serré. Nous nous sommes fixé un objectif de huit ou neuf points pour les quatre dernières rencontres avant la trève et si nous y parvenons, on pourrait recoller à la tête du classement."

Geer – Ster-Francorchamps (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Leroy.

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrechts, Wangermez, Boreio, Raskin, Joao, Delhez, Gilis, Calisgan, Thelen, Dardenne, Restiglian, Crisigiovanni, Domken, Scheffer.

Absents: Vronen (rallye), Hermant (travail), Chandelle (blessé), Dewez (P4).