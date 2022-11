Hombourg (P1) : Michel Schwontzen démissionne, Xavier Stassen reprend (temporairement ?) la main

Quatre mois après sa prise de fonction, l’aventure laissera inévitablement un goût d’inachevé au technicien même si ce dernier se veut pragmatique: "Ça fait partie du foot", relativise Michel Schwontzen. "Je quitte mon poste sans aucune animosité et en restant le premier supporter de cette équipe à laquelle je souhaite de se sauver."

Ce dimanche, c’est donc le gardien Xavier Stassen qui dirigera Hombourg pour le déplacement à Fize. Il retrouvera ainsi un rôle qu’il occupait l’an dernier lorsqu’il avait mené son club au titre en P2B. C’est d’ailleurs lui qui avait contacté Michel Schwontzen pour reprendre le flambeau. "Je suis donc d’autant plus triste de cette situation et je tiens à m’en excuser auprès de Michel, que j’apprécie énormément, car je n’ai peut-être pas répondu aux attentes non plus de mon côté", commente le portier qui devra en tout cas vite remobiliser son groupe. "Je connais mes coéquipiers et je sais que c’est lorsqu’ils sont revanchards qu’ils sont les plus dangereux."

Quant à la suite, rien ne semble encore très clair même si Stassen devrait continuer de la sorte "au moins jusqu’à la trêve. On analysera ensuite la situation à froid pour voir si on cherche un nouvel entraîneur ou pas." Cas un peu spécial vu le contexte: celui de Martin Schwontzen, fils de Michel et attaquant de l’équipe. "Martin est évidemment dans une position particulière mais on va en parler ensemble. Tout ce que je peux dire c’est qu’à mes yeux, il fait toujours partie intégrante du projet et que je veux prendre le temps d’en discuter avec lui."

Fize – Hombourg (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Lousberg

HOMBOURG: Pris de court par la situation, Xavier Stassen n’avait pas encore établi la sélection pour dimanche à l’heure d’écrire ces lignes.

Absent : Seul Maxime Bartholomé, touché à la cuisse droite contre Malmedy, est indisponible.