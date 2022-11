Henri-Chapelle pourra-t-il se refaire dans le derby l’opposant à Dison-Andrimont et éviter un cinquième revers consécutif ? "On poursuit nos entraînements à dix minimum avec une recherche d’automatismes et d’intensité", explique Fred Ledain, le coach capellois, qui sera encore privé de Laboureur (blessé) ainsi que de Henkens (absent). "Il y a beaucoup de positif à confirmer en match. Il faudra trouver de la constance et l’intensité face à une grosse équipe qui affiche de très belles individualités."

Du côté de Dison-Andrimont, Porignaux risque de manquer le rendez-vous comme Mike Petit suite à une blessure lors du dernier match. "Préparation correcte", estime Didier Franceschi. "Henri-Chapelle est une équipe bien balancée dans tous les secteurs du jeu et qui devrait nous causer des problèmes tant physiquement qu’au niveau de l’intelligence de jeu. Il faudra être concentré tout au long du match et mettre du rythme pour pouvoir user physiquement l’adversaire."

Welkenraedt - Casino Spa samedi, 17 heures

L’autre derby de la série opposant Welkenraedt au Casino Spa semble bien plus disproportionné tant les Welkenraedtois souffrent de réels problèmes d’effectif alors que les Spadois enchaînent actuellement les succès. "J’aurai sans doute un groupe au complet, c’est-à-dire huit joueurs…", avance Gino Fortuna, le coach des Noirs. "Hensen s’est blessé légèrement à la main mais devrait être présent."

Pour Michel Pluys, le coach spadois, ce nouveau rendez-vous est pourtant loin d’être plié d’avance. "Nous nous attendons à un match très compliqué, ce n’est jamais évident d’aller s’imposer là-bas. D’autant plus que cette semaine, j’ai eu de nombreux absents aux entraînements, la préparation n’a pas été top. Mathieu est toujours blessé et j’espère que les malades reviendront à 100%. Welkenraedt est une équipe avec beaucoup d’expérience, de physique et qui se connaît depuis plusieurs années."