Dison « toujours en apprentissage »

Troisième avec 21 points, le Stade Disonais souffle parfois le chaud et le froid cette saison, mais sans inquiétude toutefois. "Les raisons peuvent être multiples, mais il ne faut pas non plus aller trop dans la réflexion par rapport à cela. Ce sont souvent de petits détails, ou on ne parvient pas à inscrire le deuxième but ou on doit aussi composer avec les absents. Sans oublier que ça joue souvent très bien en face. Ok, nous sommes passés à côté à Tubize et il y a eu ce couac à Ganshoren, mais sinon on a su rivaliser avec tout le monde", avance-t-il.

Petit détail qui a son importance, quand on se penche sur le classement, Dison est la seule équipe du top 5 à afficher un average négatif (-2). "Pour moi, il n’y a que le classement qui compte. Évidemment, je préfère avoir la meilleure attaque et la meilleure défense, mais n’oublions pas que Dison vient de monter deux fois d’affilée en venant de P1. L’apprentissage est toujours en cours. Et quand on prend 6 buts à Tubize et 3 à Ganshoren, forcément ça se répercute", glisse Christophe Kinet.

Laurent Clerbois de retour

Pour ce déplacement à Hamoir, "une équipe en forme, avec un gros potentiel et qu’on connaît bien", précise le coach, il récupère son arrière-latéral, Laurent Clerbois. "C’est une bonne nouvelle car il fait une bonne saison, quand il a presté. Borel Palm l’a bien remplacé, mais Laurent mérite de revenir sur le terrain", indique le T1 des Stadistes. Quant à Antonio Merola, qui a repris avec le groupe, il est encore trop court pour figurer dans le noyau ce week-end.

Hamoir – Dison (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Meys.

DISON: Rico-Garcia, Biondolillo, Mara, Clerbois, Manfredi, Schillings, Demarteau, Meunier, Godard, Akdim, Legros, Manchigov, Leers, Palm, Binot, La Delfa, Habran.

Absents: Teruel (mollet) Castela (péroné) Merola (pas prêt).