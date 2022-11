Coup de tonnerre à Hombourg : Michel Schwontzen démissionne

Seulement voilà, les choses ont finalement pris une tout autre tournure: "Sans m’étendre sur les détails, après ce que j’ai entendu lors de cette réunion, il n’était plus envisageable pour moi de continuer", explique le désormais ex-T1 de Hombourg. "Il y a des choses qui ont été dites qui sont irréversibles à mes yeux et qui m’ont décidées à démissionner. Le foot doit rester un plaisir et là, ça n’aurait plus été le cas. Je crois que ça fera finalement du bien à tout le monde et que c’est ce qu’il fallait pour certains joueurs qui avaient visiblement une vision erronée de ce que je voulais mettre en place."

Quatre mois après sa prise de fonction, l’aventure laissera inévitablement un goût d’inachevé au technicien même si ce dernier se veut pragmatique: "Ça fait partie du foot", relativise Michel Schwontzen. "Je quitte mon poste sans aucune animosité et en restant le premier supporter de cette équipe à qui je souhaite de se sauver."

Ce dimanche, c’est donc le gardien et actuel T2 Xavier Stassen qui dirigera Hombourg pour le déplacement à Fize. Reste à savoir s’il en sera ainsi jusqu’à la fin de la saison ou si les dirigeants nommeront dans les jours à venir un nouveau coach principal…