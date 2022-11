Contre Sprimont B, les chiffres parlent pour Elsaute, le terrain aussi ?

Dans une bonne dynamique, Elsaute semble trouver son rythme de croisière. "Mais à domicile, nous ne sommes pas les meilleurs, poursuit le T1 étoilé. On a enchaîné des résultats, c’est vrai. Mais le plus intelligent pour le moment est de ne penser qu’au match suivant. Cela fait parfois sourire mes joueurs, mais je leur répète que c’est toujours le plus compliqué."

Dans le camp visiteur, Faustino Garcia devait encore affiner son noyau en fonction des éléments qui allaient faire la navette entre la D3 et la P1. Ses joueurs ne sont pas abattus, malgré les résultats actuels. "Hier encore (lisez jeudi) , ils étaient 22 à l’entraînement. On continue à bosser. L’objectif pour ces jeunes gars est d’un jour jouer en Nationale. En attendant, tant que le coup est mathématiquement possible, on joue le coup à fond pour se sauver en P1. Nous devons corriger des détails, mais nos prestations restent malgré tout encourageantes. Elsaute ? J’ai vu des vidéos, c’est un candidat au titre. Pour eux, c’est un match piège. Et ils auront plus la pression du résultat que nous…"

Elsaute – Sprimont B (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Corbay

SPRIMONT B: à définir

Absents: Pedrosimao (suspendu), Ipanga (à l’étranger), Allarassem (blessé).

ELSAUTE: François, D’Affnay, G. Deville, B. Deville, Williot, Corman, Dirix, Diané, Roggemans, Piette, Tossings, Dohogne, Lefort, Rogister, Colson.

Absents: Fassin, Campo, Maréchal (suspendus), Njikam (raisons personnelles), Counet (P3), Filali, Bomboir (blessés).