Alex Digregorio avant La Calamine - Huy: « Montrer que nous avons le niveau de la D3 »

Pour continuer leur marche en avant, les hommes du président Hubert devront poursuivre sur leur lancée après leurs succès contre Herstal, Raeren-Eynatten et Durbuy. "Huy est une équipe assez équilibrée, habituée de la nationale. C’est costaud défensivement. Je pense que c’est la deuxième meilleure défense derrière Richelle (NDLR: dix buts encaissés, comme Marloie). C’est face à ce genre d’équipe que nous devons montrer que nous avons le niveau de la D3. Nous sommes invaincus à domicile, et nous voulons le rester", enchaine-t-il. En plus de tout ça, les Germanophones pourraient, en cas de succès, se rapprocher du top 3. "C’est une série dans laquelle tout peut aller vite dans un sens comme dans l’autre. Vous signez trois partages de suite, vous n’avancez plus et vous rétrogradez dans le classement, puis vous remportez trois matchs et vous êtes de nouveau en lutte pour le haut du classement. Nous devrons être au top ce samedi face à ce bon bloc qui possède des joueurs capables de faire la différence à tout moment", conclut Alexandre Digregorio.

La Calamine – Huy (Samedi, 19h30)

Arbitre: M. Ismaili.

LA CALAMINE: Aritz, Bennane, Bultot, Cornet, Gerrekens, Hubert, Hungs, Joiris, Lazzari, Legenvre, Lufuankenda, Mauclet, Remacle, Smits, Volont.

Absents: Meessen est suspendu. Din, Islamovic et Van Melsen iront en P2. Rombach en U21.