Grimper l’Alpe d’Huez pour la bonne cause

C’était le 22 juillet 2021. À l’aube, Éric Charette avait enfourché son vélo pour s’attaquer au mythique Alpe d’Huez (13 km). Non pas une, mais huit fois. Avec un objectif double: réaliser l’Everest Challenge (soit monter 8 849 mètres de dénivelé, hauteur du mont situé dans l’Himalaya) et récolter des fonds pour la Croix Rouge – via un appel aux dons. Quelques jours auparavant, de terribles inondations avaient frappé la région… Au final, ce sont 920 euros qui ont été réunis.

Éric Charette a ainsi reçu le prix spécial " SolidarSport ". " Honnêtement, j’ai été surpris de me retrouver là. C’est en fait… l’échevin de Spa qui a envoyé ma candidature sans que je le sache. J’ai découvert sur le tard de quoi il s’agissait ", sourit le cycliste. Qui ajoute là un trophée de plus à son tableau de chasse. " C’est incroyable. Tout ça avant une saison 2023 qui s’annonce gigantesque pour moi. " À son programme, de fait: une cyclo " ultra " dans les Vosges (340 km, 8 000 m de D + ), la MB Ultime en duo avec Axel Vanderthommen (220 km, 11 000 m de D + ) et, enfin, le " Monstre des Ardennes " (1 000 km, 20 000 m de D + ). Rien que ça…

Soutien aux arbitres

De son côté, le club de Herve-Battice a été récompensé dans la catégorie "Promotion du Fair-Play" pour les diverses actions menées dans le cadre de sa campagne de sensibilisation au Fair-Play et au soutien aux arbitres.

"C’est une distinction d’un organisme régional !", se réjouit Pierre Dumoulin, le président du club de Herve-Battice. "Nous le recevons grâce à nos actions en soutien à l’arbitrage, menées il y a un an – et que nous maintenons depuis – et qui nous avaient déjà valu le prix du Fair-Play de la Ville de Herve à la cérémonie des Mérites Sportifs de l’année passée."

Très concrètement, le club herbager a réalisé au début de cette année deux banderoles de 3m x 1,8m en guise de "cloison mobile" avec des slogans évocateurs en faveur du respect des arbitres et des adversaires. "Ces cloisons sont disposées au bord du terrain, lors de chaque match", précise Pierre Dumoulin. "Bien entendu, nous veillons au respect de ces consignes par nos membres et nos visiteurs."