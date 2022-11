Depuis plus de trente ans, les voisins ne s’étaient plus affrontés au niveau des équipes premières pour fixer la hiérarchie autour du plus beau circuit du monde. Alors, il y avait de l’impatience avant la confrontation entre les équipes phares de Francorchamps et Stavelot. Les équipes sont à stricte égalité sur la ligne de départ, on retrouve trois B6 et un C2 de chaque côté.

Au démarrage, Stavelot est prompt pour enclencher la première vitesse et mène 3 à 1. Maxime Lacaille a doublé Arnaud Lambert et créé la première surprise. Mais Francorchamps reste calé dans le pot d’échappement grâce à Benjamin Daumen qui l’emporte sur le fil, 11 à 9 à la belle, sur Nicolas Hazard. "Suite à cette victoire, la soirée de Benjamin est lancée", relate le capitaine visité Lambert. "Il est sur un nuage et va gagner ses quatre matchs."

Alors qu’importe si Clémentine Poncelet a des ratés dans les stands et ne peut accrocher aucune victoire, Francorchamps est dans la course. "Pour Clémentine qui joue sa première saison à ce niveau, c’est juste une question de temps et de confiance", analyse Lambert. Et la fin de course est au profit de Francorchamps. "Gilles Guillaume s’est fait surprendre sur le premier match par Yves Lekeu sur qui il n’avait jamais perdu", relate notre interlocuteur. "Mais il va chercher le dernier match sur Hazard et ça fait du bien. Au même moment, je joue un match décisif contre David Havet. C’était une bataille de service. Il était fort facile et efficace sur son enchaînement service puis démarrage. Avec mon picot, je m’en sors mais c’était serré !" Au drapeau à damier, pas moyen de départager les équipes. C’est un nul logique et équitable.