Minerois H, seul leader incontesté à ce stade

En P4, attardons-nous sur quelques résultats remarquables. En série C, Dolhain C et Tiège K sont à la lutte pour le titre. Ce week-end, Dolhain C avec Detrigne, Hermanns, Grosjean et Legros sort vainqueur du derby contre Vervia E. Ancion, Evrard, Wegnez et Fyon ont bien résisté mais c’était insuffisant. En série E, Montzen B et Minerois G occupent les deux premières places mais il y a trois points d’avance en faveur de Montzen. En série F, Tiège J recevait Theux B et l’emporte 11 à 5. Loppe, Paquay, Servais et Royen étaient tout simplement supérieur à Schyns, Saulle, Monville et Wera. Les Tiègeois sont leaders devant les Pepins Matz, Wilmet, Archambeau et Schoefs qui n’ont fait qu’une bouchée de Membach B.

En division 5, série E, plus personne ne conteste la supériorité de Minerois H. Cette semaine encore, la victoire est éclatante pour Crasson, Jaeghers, Diederen et Hochstenbach sur Visé D. Et l’écart est fait au classement avec six points sur Bolland A.

Enfin en division 6, il faut aller voir en division I pour trouver des équipes régionales qui jouent le titre. Les Minerois Crasson, Hochstenbach, Haid et Delbruyere sont allés gagner à Dolhain E. Seul Serge Bohet a pu opposer une résistance et emporter ses quatre matchs. L’équipe de Froidthier mène le classement avec Dison A qui n’a fait qu’une bouchée d’Aubel F. Il faut dire que Grun, Dobbelsteinne, Monami et Liégeois présentent de gros classements individuels en rapport avec la division.