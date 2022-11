Deux victoires et plus que quatre rencontres à disputer avant la fin du premier tour, le BC Verviers est de plus en plus dos au mur alors que l’on espérait, au minimum, passer une saison paisible en Régionale 1.

"Belleflamme est un peu dans la même spirale négative que nous", estimait Quentin Désert, le coach verviétois, en évoquant le déplacement de ce soir. Un adversaire qui comptait quand même quatre succès après être allé s’imposer à Ans… Mais la donne vient de changer pour Belleflamme qui se voit finalement infliger un forfait pour avoir aligné 6 joueurs de R2 en R1, soit un de trop par rapport au règlement en vigueur. Le compteur victoires repasse donc à trois ce qui permettrait même aux Verviétois, en cas d’issue positive, de sauter leurs hôtes du jour au général puisqu’un forfait ne rapporte pas le point attribué à une défaite "classique".

Sans doute de quoi donner un peu de baume au cœur au groupe de Quentin Désert. "On s’est bien entraîné mardi et, normalement, je dois pouvoir compter sur l’ensemble des gars", détaille le coach du BC Verviers. "Après les dernières prestations, j’attends une réaction du groupe avant tout dans sa mentalité."

Attention, si voir reculer Belleflamme dans la hiérarchie de R1 est plutôt une bonne chose, c’est avant tout Ans (dernier) qui en profite pour glaner une seconde victoire et resserrer un peu plus les rangs dans le bas du classement.