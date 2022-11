Le CTT Tiège, organisateur prolifique

Surtout, cette compétition est une belle vitrine pour l’école des jeunes avec la victoire en NC de la locale Lucie Pironet. En série E, c’est tout le podium qui est tiégeois avec une belle brochette de talents. Sebastian Quintero, Marty Degaye et Cyril Berckmoes bossent sérieusement en semaine et tirent les marrons du feu le week-end en tournoi. Mais on a aussi vu de belles attitudes de Luca Hardouin de Francorchamps qui jouait ses premiers matchs ou de Lyam Junius qui a de qui tenir. Et puis chaque jeune est reparti avec une médaille… après qu’un trajet express a été organisé jusque Welkenraedt pour aller les rechercher ! Quand on vous dit que les organisateurs se coupent en quatre…

Puis le 13 novembre, c’est le Masters avec du gros niveau en série B. "Il a fallu battre le rappel des troupes pour obtenir ce beau plateau", signale l’organisateur. "Mais le résultat est là. Il y a 206 inscriptions pour l’ensemble du tournoi et l’objectif de promouvoir le tennis de table est atteint." Notons les victoires de Michael Parotte et Jordane Lejeune dans les séries phare de B et B spécial. Salvador Loris fait aussi bien en série C. Le jeune (15 ans) Robin Bogaerts triomphe en C6-C4. Lennie Strebelle de Vervia apporte une touche féminine au palmarès en D6-D4. Sebastian Quintero est le meilleur en E6-E4 et le Hervien Quentin Da Costa complète le palmarès en NC.