Buts: A. Maréchal (1-0, 10e) L. Langen sur PC (2-0, 28e) V. Leruth (3-0, 32e et 4-0, 35e) A. Maréchal (5-0, 47e) D. Jacques (6-0, 55e) M. Leruth (7-0, 58e).

Gros week-end avec deux rencontres (gagnées) pour les hockeyeurs verviétois. Vendredi, ils l’ont emporté sans aucune difficulté 7-0 contre Saint-Georges. Avec cinq buteurs différents mais deux doublés. "Le coach était juste un peu déçu de la manière, il trouvait que l’équipe pouvait faire mieux au niveau de la constance", résume le manager de l’équipe, Damien Leruth.

Embourg 2 – Verviers 3

Buts RHCV: V. Leruth (0-1, 19e) N. Gillet (1-2, 33e) M. Leruth (1-3, 64e).

Deux jours plus tard, dimanche, ils ont enchaîné avec un déplacement chez le voisin, Embourg, et une belle victoire (2-3) à la clé. "Embourg a réduit le score à quatre minutes de la fin, celles-ci ont donc été stressantes et mouvementées", commente le manager verviétois. "Et on avait une revanche à prendre par rapport à la saison passée", rappelle-t-il.

Grâce à ces deux succès, le RHCV est assuré de sa deuxième place, à six points du Lara, qu’il reçoit dimanche pour ce dernier match avant la trêve. "Notre objectif est de rester invaincu", glisse Damien Leruth avant cette rencontre au sommet.

Quant aux dames (D3A), elles ont réalisé une superbe opération au classement. Grâce à leur victoire 1-2 chez le leader (Stix), elles passent en tête de leur série avec un point d’avance.