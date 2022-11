Après Baguette, Neuville et Munster sont aussi rois au Japon

"J’étais tellement en confiance que j’ai attaqué à fond, roulant non pas à 100, mais à 101 pour cent. Nous avons pris des risques et avons eu de la chance plus d’une fois", reconnaissait notre compatriote après l’arrivée, avant d’ajouter. "Enfant, vous rêvez de monter dans une voiture de rallye. Et puis un jour, de façon tout à fait inattendue, vous gagnez le WRC2 en battant Lindholm, le champion du monde. Je suis incroyablement satisfait, je ne trouve pas d’autres mots. Mais je n’aurais pas pu réaliser cela sans Louis Louka, mon copilote, et le soutien de ma famille".