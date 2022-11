Tom Rensonnet aux Crêtes pour préparer Spa

"Nous avons ajouté cette épreuve à notre programme afin de préparer au mieux le Spa Rally, dernière manche du championnat de Belgique, où nous sommes toujours en liste pour décrocher le titre Junior après avoir assuré celui en catégorie RC4 au Condroz", prévient le pilote heusytois.

Il ne sera évidemment pas le seul pilote régional au départ. En Division 4 encore, on suivra également les performances de Raphaël Blaise et Sophie Boland avec une Skoda Fabia R2 EVO, mais aussi les Germanophones Sasha Hilgers (Renault Clio RS) et Kevin Hommes au volant de sa redoutable BMW, sans oublier Daniel Molter (Subaru Impreza) qui voudra effacer son abandon à Jalhay, et Aurélie Dehaye (Golf GTi) qui, à l’inverse, espère confirmer sa belle performance fagnarde.

Dans les Divisions 1 à 3 réservées aux autos équipées notamment de pneus conventionnels, la lutte pour la victoire s’annonce une fois de plus très ouverte avec Bruno Blaise (Opel Corsa), le régional de l’étape et recordman des victoires à Bellevaux, mais aussi Thomas Delrez (Renault Clio), vainqueur l’an dernier. Ils devront toutefois se méfier d’autres habitués qui connaissent bien les routes malmédiennes comme Anthony Lejeune (Opel Astra), Davis Schmetz (Citroën C2 R2) ou encore Matis Kremer (Toyota Yaris).

Pour départager tout ce beau monde, les organisateurs proposeront une boucle de trois étapes spéciales (Thier du Bac, Reculemont et Brasserie) à parcourir à quatre reprises ce dimanche 20 novembre à partir de 7h45, tout en sachant que se seront les voitures engagées en catégorie "Historic" qui seront les premières à s’élancer sur le parcours.