Noémie Bonvoisin (Herve-Battice) boostée par la séance mentale ?

Car pour mettre fin à une série de huit défaites consécutives, le staff herbager a fait appel jeudi dernier à un coach mental. "Nous avons dû réfléchir individuellement aux raisons pour lesquelles nous jouions basket", dévoile Noémie Bonvoisin. "Nous avons dû ensuite collaborer pour déterminer notre niveau de satisfaction par rapport à celles-ci et voir individuellement ce que nous pouvions améliorer. Nous avons ensuite fait une séance de visualisation positive."

Il est vrai que le début de saison de l’équipe dames (R1) du club herbager demandait une vraie remise en question. "On a rencontré pas mal d’équipes du haut de classement", constate Noémie Bonvoisin. "Chez nous, avec trois transferts, il a fallu un peu de temps pour apprendre à se connaître. Puis on a eu plusieurs coups durs: le forfait contre Liège Panthers et des défaites de peu parfois même après prolongation. On espère de tout cœur que notre saison est à présent lancée."

Noémie Bonvoisin a commencé le basket dès l’âge de 5 ans à Battice et a enchaîné les différentes catégories d’âge avant d’être lancée en sénior dès l’âge de 15 ans.

Contente d’avoir goûté à la D1

"J’ai eu la chance de découvrir la R1 et la R2 avec des filles super-bienveillantes", se souvient-elle. Et puis, il y a eu l’arrivée des dames de Pepinster en D1 ce qui lui a permis – via l’association de clubs BDA – de goûter au plus haut niveau belge. "J’avais toujours eu envie d’essayer la D1 mais quand on est plus jeune, ce n’est pas toujours facile de quitter son club de cœur et de se dire qu’on ne jouera plus avec les coéquipières que l’on côtoie depuis 10 ans. Mais j’ai fini par tenter l’expérience. J’ai pu découvrir un niveau tout autre, il y a un monde de différence avec la R1. Malgré la saison catastrophique, on s’est quand même bien marrées. J’ai eu quelques autres propositions par la suite mais plus éloignées géographiquement, donc moins facile pour le boulot. Et puis, c’est fini le temps où maman faisait la lessive, le ménage, le repassage… Donc non, je ne" rêve "pas d’y retourner mais je suis satisfaite d’y avoir mis un pied."