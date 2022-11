Séparation en vue ?

Sorti par son coach Yves Voos à la mi-temps de la déroute pepine (défaite 7-1 à Jupille), l’attaquant Tristan Bouhy a claqué la porte dans la foulée. "Il est parti directement et il s’est retiré de notre groupe de discussion" explique le coach à propos de son joueur auquel il reproche un manque de remise en question. "Ça sent la fin. Je suppose qu’on ne le reverra plus."

Deux bijoux à Bolland

Lors de la victoire de Bolland face à l’Espoir Minerois B (5-0), deux buts valaient visiblement le détour. "Bastings a marqué sur une frappe de plus de 50 mètres tandis que Al-Assouad l’a fait sur une belle Madjer" décrit le coach Antoine Wilkin. (D.Ba.)

Provinciale 3D

Paquay dédie son 1er point

Après le partage obtenu à Honsfeld, le nouveau coach de Spa, Steve Paquay, tenait à dédier ce point à tous ceux qui lui ont envoyé des messages de soutien après son limogeage de Butgenbach. "Beaucoup de joueurs et d’entraîneurs m’ont envoyé des messages, cela m’a fait un bien fou et je me suis rendu compte que mon travail était plus apprécié à l’extérieur qu’à l’intérieur du club de Butgenbach."

Amicaux

Xhoffraix recevra Oudler ce mardi à 20 heures pour une rencontre amicale. Au même moment, Baelen ira jouer du côté de La Minerie.

Saint-Vith va perdre deux joueurs

Au moment d’aborder le 2e tour, Saint-Vith devra faire sans Fabian Urfels (parti 6 mois en Norvège) et Tanguy Hoffman (pour un an à Paris). Timo Weber, pour qui on craint une déchirure des croisés, pourrait également manquer.

Match reporté

La rencontre entre Jalhay et Goé, prévue dimanche prochain, aura lieu le jeudi 24 novembre à 19h30.

Chapeau Benja Moreau

L’équipe de Cornesse dédiait la victoire obtenue à Baelen à son attaquant Benjamin Moreau dont le grand-père est décédé dimanche. "Il a tenu à jouer quand même, je lui tire mon chapeau", ajoutait son coach Jonathan Félix.

Suspendus

Cyril Fierens (Goé) et Jonathan Dupret (SRU Verviers) ont pris deux cartes jaunes et ne pourront disputer le prochain match de leur équipe. Ce sera également le cas pour Maxime Garroy (Cornesse) et Grégory Quodbach (Goé) qui ont écopé de leur 3e bristol.

Langhoor à l’hôpital

Le joueur de Walhorn, Raphaël Langhoor, a dû se rendre à l’hôpital après le derby face à Lontzen afin de stopper un saignement à la bouche. (S.P.)