Suspendus

Le rechaintois Gregory Crits sera suspendu durant trois semaines pour son exclusion lors du déplacement des Rechaintois au MCS Liège du 30 octobre dernier.

Du côté de l’Espoir Minerois, c’est Gilles Bemelmans qui manquera la rencontre entre l’Espoir Minerois et Olne de dimanche prochain.

Ciammaglichella blessé

Le Batticien Jacques Ciammaglichella s’est blessé jeudi à l’entraînement (contracture). C’est le jeune (19 ans) Romain Haas qui l’a bien remplacé selon les dires de son coach Benjamin Marechal. (Ph. Du.)

Provinciale 2C

Du lourd en P4

L’infirmerie s’est vidée à Heusy et c’est tout bénéfice pour les deux équipes. Ce dimanche, pas moins de quatre joueurs n’étaient pas repris et jouaient donc avec l’équipe B (9-1 c Lontzen B). Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont fait le boulot. Liotta et Micco ont planté chacun un triplé, tandis que Schoonbroodt a converti un penalty. Le quatrième larron était le portier Fagnan.

Tom Deru sur les traces de son père ?

En montant au jeu à la 76e, le Franchimontois Tom Deru (17 ans) a fait ses grands débuts chez les séniors. Il n’est autre que le fils de Fabian Deru, l’actuel T2 de Stavelot.

Trois blessés sérieux lors de Trois-Ponts – La Calamine B

La rencontre de ce dimanche (2-2) va laisser des traces au sein des deux formations. Ainsi, le Tripontain Tanguy Legrand s’est fracturé le bassin dans un duel pendant que son coéquipier Nathan Prévot s’est occasionné une grosse entorse. Du côté calaminois, Thibault Tychon s’en sort avec une rupture des ligaments de la cheville avec arrachement osseux.

Coup de gueule

Au moment de désigner ses capés, le T1 waimerais Jean-Claude Sonnet y est allé de son petit commentaire: "Aucun ! J’en ai marre de voir le nom de certains joueurs dans la presse alors qu’ils ne le méritent pas. Ils ne préparent pas leurs matches et ne font pas le maximum pour être compétitifs le dimanche."

Au moins, ça a le mérite d’être clair…

Un vétéran dans le but

Jason Teheux sur la touche suite à une entorse du genou, c’est le gardien des vétérans Fabrice Koenigs qui défendait les filets de Waimes Faymonville à Emmels (4-2). (JP.H.)