Enfin la libération pour Momo Diallo: « J’ai perdu 6 ou 7 kilos depuis mon arrivée à Aubel »

Nos lecteurs comprendront donc aisément qu’avec un but (son premier en championnat cette saison) et un assist à son actif lors de la victoire 2-1 contre l’UCE Liège, c’est un Diallo soulagé et tout sourire qui nous a répondu après la rencontre. "Il était temps", lançait-il d’emblée. "Mais je sentais que ça allait arriver. Je me sentais de mieux en mieux et l’équipe commençait vraiment à bien jouer, de manière plus solidaire. Depuis notre victoire contre Bas-Oha, on sent vraiment qu’il y a eu un déclic. L’objectif sera maintenant d’enchaîner les bonnes prestations."

Du côté de Tony Niro, qui n’a jamais cessé de soutenir son attaquant, la satisfaction était également de mise: "Je suis très content pour Momo qui a enfin répondu aux attentes et qui a prouvé, quand il joue de cette façon, qu’il avait le niveau pour jouer en P1." Reste à présent le plus dur: confirmer. Dès le week-end prochain sur le terrain de Malmedy ?