Diamant Halili (Trois-Frontières B) : « La double casquette est parfois compliquée »

"C’était super important pour moi d’être-là aujourd’hui", confie le coach, qui a vu les siens s’incliner sèchement, 3-0. "Je suis franchement déçu de la manière dont nous avons laissé filer la rencontre, surtout en 2e mi-temps. Durant la semaine précédente, j’avais tenté d’expliquer à mes plus jeunes gars l’importance de ce derby, mais certains ne l’ont visiblement pas compris, nous nous sommes montrés beaucoup trop fébriles et l’envie était dans le camp d’en face ce dimanche", peste-t-il.

Formé à La Calamine depuis tout petit, Diamant Halili a su gravir les échelons jusqu’à intégrer le noyau de D3, où il n’a pas vraiment eu sa chance. Après avoir évolué en P2 du côté d’Eynatten, de Welkenraedt et de Plombières, il a décidé de rejoindre Hoensbroek, une P3 néerlandaise, durant trois années.

Âgé de 32 ans, le Calaminois d’origine est aujourd’hui de retour à Trois-Frontières, avec une nouvelle casquette, celle de joueur-entraîneur. "J’ai fait le choix de revenir car j’ai beaucoup d’amis ici, au club. En acceptant ce double rôle, je savais que ce serait compliqué. Parfois, le fait de donner des consignes à mes gars sur le terrain me fait sortir de mon match et me fait commettre des erreurs de placement, c’est assez délicat."

Ce conseiller commercial dans le secteur automobile ne compte toutefois pas arrêter sa carrière de joueur de sitôt. "Je ne suis plus tout jeune, mais je me sens encore très bien physiquement. J’aime être sur le terrain, et tant que je le pourrai, je continuerai à jouer", confie le mentor frontalier.