J’ai fait de la fibrillation ventriculaire. Un bien beau terme pour parler d’un dérèglement du battement cardiaque, c’était déjà arrivé l’année passée en août et j’avais été opéré en décembre pour éviter que ça ne se reproduise. Mais c’était, cette fois-là, de la fibrillation auriculaire. Le fait que ce soit l’un puis l’autre noircit un peu le tableau…

Quel traitement et quelle indisponibilité pour le basket ?

Le traitement est médicamenteux dans un premier temps. Il est possible de me faire à nouveau opérer selon la nature du problème. Il faut d’abord savoir ce que c’est exactement, j’ai fait dimanche aux urgences toute la batterie de tests. J’attends des nouvelles de mon cardiologue. Impossible de dire si dès demain je peux rejouer ou si je devrai faire une croix sur le sport à intensité. Quoi qu’il arrive, avoir deux alertes cardiaques différentes en un an n’est pas une bonne nouvelle.

Jeune marié, ta vie a changé ? Des nouveaux projets ?

La vie n’a pas vraiment changé suite au mariage mais celui-ci est tombé par hasard en même temps que l’achat de notre maison… Je suis donc bien occupé par ce projet-là actuellement.