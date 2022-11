Deuxième l’an passé, le Waimerais William Weynand a remporté ses premières 4 Cimes du Pays de Herve, dimanche matin sous un radieux soleil avec un chrono d’1h58’36’’. "C’était dantesque avec tout ce monde sur le parcours. C’est vraiment une belle course, si pas la plus belle de la région", réagit le vainqueur de cette édition 2022. "Je me suis retrouvé seul vers le 26e kilomètre. Au 28e, je pense que j’avais 28 secondes d’avance sur le deuxième (Ndlr: le Néerlandais Patrick Stitzinger). J’ai eu la chance d’avoir des amis à vélo à côté de moi et ils me disaient tout le temps que je prenais de l’avance, donc je n’avais plus qu’à gérer."