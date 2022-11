La première mi-temps se résume à un duel assez physique. Les deux équipes sont présentes dans les duels, et le jeu, même s’il manque de fluidité, est assez équilibré. Après deux occasions franches de chaque côté, dont une frappe sur le poteau de Deville côté visiteur, le but d’ouverture tombe à la demi-heure. Après un malentendu dans sa défense, le gardien Naftaniel manque sa sortie à hauteur du grand rectangle et le Hombourgeois Gaëtan Doelen n’a plus qu’à pousser le ballon au fond.

Le score de 1-0 n’évoluera plus avant la pause, au grand dam de Diamant Halili, le joueur-entraîneur de Trois-Frontières B. "On a loupé le coche en 1re mi-temps, on a manqué de réussite et on aurait dû obtenir un penalty. On s’est procuré de nettes occasions que l’on a oublié de conclure", peste le T1. "Notre 2e période a manqué d’intensité, nos adversaires avaient plus faim que nous, je suis franchement déçu", ajoute-t-il.

Trois minutes après le retour des vestiaires, Thierry Denoël double la mise pour les Orange et Bleu, à la suite d’une perte de balle stupide de la défense adverse.

« Pressing intense »

La seconde période est à sens unique, Hombourg domine la partie et se crée des opportunités.

Peu avant l’heure de jeu, c’est l’inévitable Philippe Stassen, bien servi par Manu Dobbelstein, qui donnera au score son allure définitive, Hombourg remporte le derby haut la main, 3-0.

"Je suis très content, mes joueurs ont parfaitement respecté les consignes et notre pressing intense a porté ses fruits", se réjouit Fred Gutkin, le mentor d’Hombourg. "On vient d’enchaîner cinq matches très difficiles, et notre bilan est plus que positif. Mes gars en veulent, j’ai un gros noyau à ma disposition, et si on continue à prester de la sorte, on atteindra notre objectif de top 5 en fin de saison", conclut le coach.

Hombourg B 3 – Trois-Frontières B 0

Arbitre: M. Schoonbroodt.

Cartes jaunes: Stassen, Doelen, Deville.

Buts: Doelen (1-0, 30e), Denoël (2-0, 48e), Stassen (3-0, 55e).

HOMBOURG B: M. Renkens, Lejeune, Gerrekens (71e Beuken), Dorthu, Vanderheyden, Denoël (80e P. Renkens), Corman, Doelen, Habets, Stassen (60e Hissel), Dobbelstein (77e Reinertz).

TROIS-FRONTIERES B: Naftaniel, Niessen (63e Cremer), Gerrekens, Dorr, Hartmann (60e Brandt), Deville, Sistermann (64e Lutterbach), Halili, Couvreur, P. Gouem, Leisten.