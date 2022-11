"C’était ma toute première fois en équipe première pour un match officiel, expliquait le dernier rempart sartois. Je savais qu’Elsaute B était une grosse équipe de la série, je m’attendais à avoir du boulot mais peut-être pas autant. Chez les adultes, cela parle beaucoup plus que chez les jeunes et les défenseurs écoutent bien plus leur gardien. Il fallait être attentif tout le temps car il y également plus de longs ballons qu’en U19."

Le baptême du feu n’a en effet pas été de tout repos pour Thomas Schmitz. Il a dû multiplier les interventions, souvent avec beaucoup de brio, sur les nombreuses offensives elsautoises. Si Sart B n’a encaissé que 3 buts, c’est en grand partie grâce à son jeune gardien, auteur d’un sans-faute.

"Je suis quand même un peu déçu, je pense que j’aurais pu faire mieux sur le 0-3", ajoutait-il, perfectionniste, avant de revenir sur son parcours footballistique. "J’ai toujours joué à Franchimont et je suis arrivé à Sart la saison dernière. Je ne m’amusais plus trop du côté de Theux, je suis venu pour un entraînement et j’ai bien aimé. J’ai commencé avec les U16 mais comme il y avait deux gardiens, je ne jouais qu’un match sur deux. J’ai aussi eu l’occasion de participer à quelques matches amicaux avec la P4 et on m’a demandé d’évoluer avec les U19 dès cette année."

Après cette première expérience réussie, Thomas peut avoir une certaine ambition. "J’aimerais faire partie intégrante de l’équipe B sartoise dès la saison prochaine. Après, pourquoi ne pas jouer avec la P2 ? L’avenir nous le dira."