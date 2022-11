Evolution du score: 10e: 16-11, 20e: 30-27 (14-16), 30e: 49-37 (19-10), 40e: 65-54 (16-17).

HERVE-BATTICE: Bonvoisin, 25, Collignon 4, Henrard 5, Borlée 3, Lizin 3, David 4, Antoine 18, Cosentino 0, Henry 0, Poussart 4.

Début de match solide des Herbagères qui s’envolent à 16-6 après 6 minutes de jeu grâce aux "Twin Towers" Antoine et Bonvosin. Les Jaune et Bleue perdent ensuite de leur fluidité et Namur en profite pour enchaîner par un 0-13 à cheval sur la fin du premier quart-temps et le début du deuxième. Herve-Battice reprend cependant sa marche en avant pour mener de 3 unités à la pause. Solides en défense, les joueuses locales continuent d’accroître leur avance jusqu’à 15 points à 8 minutes de la fin. Mais à la place de tuer le match, elles autorisent un retour de leurs hôtes à 57-51 avant de faire preuve d’intelligence et de sceller le score sur lancers francs.

"Nous avons enfin réussi à limiter notre adversaire à moins de 60 points, notamment grâce à une domination au rebond et à une meilleure agressivité collective", se réjouit le coach Alain Denoël. "En attaque, le duo Antoine-Bonvoisin nous a portés tout au long du match mais d’autres ont mis des shoots très importants. Nous avons encore beaucoup de travail pour gagner en constance et parvenir à ce que tout le monde exprime pleinement son potentiel. Le retour de maternité de Céline Henry va aussi nous permettre de gagner en intensité aux entraînements. Enfin, ça m’a fait plaisir de voir le groupe festoyer après le match, ça faisait longtemps…"

Ganshoren Dames 60 – RBC Pepinster 77

Evolution du score: 10e: 21-14, 20e: 42-32 (21-18), 30e: 50-56 (8-24), 40e: 60-77 (10-21).

RBC PEPINSTER: Colson 12, Van Bladel 2, Vanaubel 4, Milanovic 21, Leemans 15, Bourlioux 17, Scholtis 2, Schoonbroodt 2, Willems 2.

"J’avais prévenu les filles, nous avons été malmenés durant vingt minutes par une équipe agressive qui profitait de la permissivité des arbitres pour développer un jeu rugueux", rapporte Pascal Chardon qui était pour la première fois au coaching d’une équipe de Pepinster qui a compé jusqu’à 20 points de retard en première mi-temps. "La pause a permis de remettre les choses au point et d’adapter nos plans tant défensivement que offensivement. Les filles ont très bien réagi pour finir par repasser devant et l’emporter. Un succès collectif, toutes ont joué et marqué. Il faut juste continuer sur cette lancée !"