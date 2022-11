Pour Elsaute, la série de victoire continue mais il faudra gérer les suspendus

Il poursuit sur la série de victoire: "4 victoires d’affilée qui suivent 2 partages, cela nous fait 14 points sur 18, il faut continuer et si on enchaîne l’une ou l’autre victoire on reste dans le top 3 et ce sera intéressant pour la suite".

Ayant reçu la carte jaune de trop ce dimanche, Fassin et Campo seront suspendus pour la prochaine rencontre, contre Sprimont B. "C’est l’état du terrain qui amène les contacts. Il y a moins de contrôle de balle, moins de qualité et plus d’impact et le match est resté serré et tendu jusqu’au bout. Mais tout cela dans un bon esprit", commente Thierry D’Affnay.

De son côté Boris Dome, l’entraîneur, n’est pas trop inquiet: "J’ai un gros noyau et en plus je récupère des joueurs. Par rapport à l’état d’esprit, la plupart de mes joueurs étaient présents même les blessés et suspendus. Cela prouve encore la bonne mentalité qu’il y a dans le club et je ne suis pas inquiet pour la prochaine rencontre".