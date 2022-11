Buts: Agastra (0-1, 6e), Liotta (1-1, 22e ; 2-1, 23e ; 6-1, 69e), Agus (6-1, 69e), Micco (3-1, 28e ; 7-1, 74e ; 8-1, 79e), Schoonbroodt sur pen (4-1, 35e), Punga (9-1, 83e)

"C’est un peu particulier car on peut dire que Lontzen B ne jouait pas au foot", explique le T1 heusytois Jean-Claude Léonard. "De notre côté on a été efficace et l’apport des gars de P2 a amené un plus."

"Je suis bien sûr très déçu et on va en discuter demain après l’entraînement. Tous les buts viennent d’erreurs individuelles et c’est difficile à comprendre", peste le coach de Lontzen Michael Aussems.

Jalhay B 0 – Ster-Franco. B 3

Buts: T. Busch (0-1, 4e et 0-2, 47e), Albicocco (0-3, 62e)

"Nous les avons fait douter en 1re période avec trois grosses occasions après le 0-1, note le T1 jalhaytois Serge Soriés. On prend le 0-2 dès la reprise, cela devenait très compliqué."

"Nous avons loupé pas mal d’opportunités mais le principal était de rentrer avec les trois points", résume Maxime Brant, le coach sterlain.

Franchimont B 2 – Malmedy B 2

Buts: Govaert sur pen. (1-0, 6e), Bucak (1-1, 22e), Schoonbroodt (1-2, 24e), Errens csc (2-2, 88e)

"Malmedy B reste une équipe de tête, on peut donc dire qu’on arrache un bon partage dans les derniers instants", lance Miguel Ruiz Marin, le coach franchimontois.

"L’arbitre oublie une faute et cela leur offre le corner sur lequel ils égalisent, peste Servet Sumer, le T1 malmédien. Ceci dit, Franchimont B a fait un bon match et mérite son point."

Spa B 2 – Waimes-Faymonville B 2

Buts: Rings (0-1, 7e), Mackels (0-2, 35e), Duckers (1-2, 70e), Moors (2-2, 80e).

"C’était compliqué en première période. Nous n’avons pas encore d’arbitre et l’arbitre occasionnel n’a pas encore vu un hors-jeu sur le premier but. J’ai dû calmer les gars et nous avons réussi à revenir au score en fin de match", résume le mentor spadois Maxime Chanson.

"Spa a joué avec son bonheur. Ils ratent tout ce qu’ils veulent en première période et ils auraient pu l’emporter en fin de match. Nous avons joué pour Justin (NDLR: joueur du club tragiquement disparu le week-end dernier). On aurait voulu prendre trois points pour lui", réagit le technicien waimerais Éric Heuse.

Chevron 0 – Oudler 3

Buts: Jodocy sur pen (0-1, 40e), Pint (0-3, 64e), Coumont (0-3, 72e).

"Non-match chez nous. Zéro de chez zéro", résume le T2 de Chevron Jack Depreitere.

"On sait que c’est toujours difficile de venir à Chevron avec l’état du terrain et une équipe assez physique. On a bien presté et on ne leur a rien laissé", analyse le chef de meute d’Oudler Manuel Mutsch.

Stavelot B 1 – Bullange 1

Buts: Lentz (0-1, 35e), Delrez (1-1, 60e)

Carte rouge à Stavelot B: Ajman (76e, 2 j.)

Pas de vainqueur pour ce choc de haut de tableau. "J’ai un petit goût de trop peu car au vu des autres résultats, nous aurions pu faire une toute belle opération" indique le coach de Bullange Raphaël Lognoul qui voit donc sa série de 5 victoires consécutives s’interrompre. À Stavelot B, le T1 Michaël Ziant juge le score logique: "On a bien joué mais sans être vraiment dangereux. Ce n’est pas un bon point mais ce n’en est pas un mauvais non plus."

Honsfeld B 2 – Amblève B 2

Buts: Reiners (1-0, 40e), Lemaire (1-1, 47e), Keller (2-1, 78e), Backes (2-2, 84e)

Honsfeld B a mené par deux fois mais n’a pas su conserver son avantage dans cette joute entre formations germanophones. "Chaque équipe a eu sa mi-temps et le partage est assez logique" résumait l’entraîneur amelois Werner Zeimers à l’issue de la rencontre.