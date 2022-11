But: Schmitz (0-1, 10e)

"C’était un derby classique devant plus de 300 personnes, relate Sacha Kauth, le coach de Walhorn. Lontzen a joué avec ses armes et Pierre Schmitz a mis un superbe lobe des 35 mètres. Après on a trop loupé tandis que l’adversaire a tout donné."

"Tom Brandt a sorti quelques arrêts en début de match puis nous avons également eu quelques opportunités, raconte Björn Cormann, le joueur de Lontzen. Après la pause, on s’est battu mais nous n’avons plus été dangereux. C’est une victoire qui fait du bien, dans un derby et pour la première de notre nouveau coach, Simon Braunleder."

Elsenborn 0 – Jalhay 0

"Elsenborn n’a procédé que par de longs ballons et nous avons adopté leur style sans être bons, explique Rocco Sutera, le coach jalhaytois. Ce match ne méritait pas de vainqueur, le 0-0 est logique."

"C’est un bon résultat pour nous comme pour Jalhay, les deux équipes ont eu quelques occasions", confirmait Michaël Weynand, le T1 d’Elsenborn.

Goé 1 – Saint-Vith 1

Buts: Jacinto (0-1, 3e), Heggen sur pen. (1-1, 16e)

C arte rouge à Goé: Fierens (87e, 2cj.)

"On prend malheureusement le 0-1 après 3 minutes puis on réagit en jouant au foot alors que Saint-Vith se contentait de balancer vers l’avant, analyse Ludo Lambert, le mentor goétois. Prendre un point contre cette équipe, c’est bien mais on a eu les occasions pour gagner ce match."

"Sur ce petit synthétique, mes joueurs n’étaient simplement pas au niveau, avoue Thierry Polis, l’entraîneur saint-vithois. Les Goétois ont mérité leur point, une remise en question est nécessaire de notre côté. Nous avions pourtant l’occasion de récupérer deux points par rapport à beaucoup d’équipes de tête."

Baelen 1 – Cornesse 4

Buts: Garroy (0-1, 2e), Petit (1-1, 53e), Jamagne (1-2, 83e), Garroy (1-3, 84e), Jamagne (1-4, 90e)

"C’est très vite 0-1 puis on fait plus que jeu égal avec Cornesse, positive Geoffrey Foguenne, le nouveau T1 baelenois. À 1-1, on a eu le monopole du ballon avant d’encaisser le 1-2 contre le cours du jeu."

"La moins mauvaise équipe a gagné, lâche Jonathan Félix, le chef cornésien. Les changements, soufflés par mon T2 Quentin Godart, ont payé."

Honsfeld 2 – Spa 2

Buts: Haugustaine (0-1, 13e), Lanckohr (1-1, 35e), Lanckohr (2-1, 67e), Schartz (2-2, 85e)

"Nous avons pris ce match trop à la légère et nous avons manqué de rage de vaincre dans le rectangle adverse, résume Pascal Jost, le coach du HSV. Ce partage est logique, les Spadois ont été très courageux."

"Je voulais que l’attitude soit bonne et j’ai vu des Spadois qui répondaient présents, raconte Steve Paquay, le nouveau T1 spadois. Ce point va booster tout le monde avant d’affronter Sart B."

Lambermont 2 – Butgenbach 5

Buts: Nito (0-1, 16e), Rosciglione (1-1, 20e), Urbain (1-2, 26e), Letiexhe (2-2, 29e), Nito (2-3, 41e), Aithmid (2-4, 58e), Nito (2-5, 83e)

"Nous avons fait jeu égal avec Butgenbach jusqu’à la pause mais leurs individualités nous ont fait mal, raconte Quentin Demollin, le coach lambermontois. Nous aurions pu rentrer aux vestiaires avec un score favorable. C’était plus compliqué par la suite, trop de joueurs sont un peu en manque de condition."

"Cela marche bien pour nous sur synthétique, note Ludek Mach, le mentor de Butgenbach. Nous avons bien profité des espaces et nous étions présents dans les duels."

SRU Verviers 1 – Xhoffraix 2

Buts: Vanswieten (0-1, 71e), Fassotte (1-1, 74e), Lo. Giet (1-2, 86e)

Carte rouge à Verviers: Dupret (90e+5, 2cj.)

"Je suis triste pour mon groupe qui aurait mérité un partage pour la débauche d’énergie, regrette Cédric Flon, le tacticien de la SRU. À 0-0, on loupe un face-à-face tandis qu’une frappe de Passalacqua termine sur la latte à 1-1."

"Avec le 0-1, on pensait avoir fait le plus compliqué mais l’égalisation est vite arrivée, précise Sylvain Henrard, le T1 xhoffurlain. Dans la douleur, on fait 1-2 puis Diffels loupe un penalty."