Buts: Ajdarpasic (1-0, 26e), T. Stancher (2-0, 33e), Silvestre (2-1, 48e), T. Stancher (3-1, 68e ; 4-1, 80e), Azzouzi (5-1, 90e)

Dans le haut de tableau, Andrimont continue de talonner le leader grâce à cette large victoire. "Ce n’était pourtant pas un match facile", tempère le coach Manu Ruiz Marin. "Le score ne reflète absolument pas le contenu de la partie. Jusqu’au 3-1 à vingt minutes de la fin, c’était très disputé comme rencontre."

Jupille 7 – Ent. Pepine 1

Buts: Samson (1-0, 21e), Decharneux (2-0, 44e ; 3-0, 51e), Bartholomé (4-0, 69e), K. Gonay (4-1, 76e), Nzamba (5-1, 81e), Lalieux (6-1, 86e ; 7-1, 88e)

C’est la Bérézina à l’Entente Pepine avec 7 buts encaissés à Jupille et une troisième défaite d’affilée dans les valises. "On retombe dans nos travers de début de saison", explique le T1 Yves Voos. "Des erreurs individuelles, des joueurs qui ne font pas leur boulot défensif. Lors de notre belle série, j’avais onze joueurs qui se battaient les uns pour les autres mais depuis trois rencontres, ce n’est malheureusement plus le cas."

Bolland 5 - La Minerie B 0

Buts: Al-Assouad (1-0, 4e), Decoeur (2-0, 38e), Bastings (3-0, 74e), De Vos (4-0, 77e ; 5-0, 86e)

Sale dimanche pour les Miniers de Francesco Dell’Aquila qui ont en ont pris cinq à Bolland. "Le score est sans doute sévère mais c’était de toute façon bien trop léger de notre part comme prestation", peste le technicien. "Dans ce genre de rencontres basées sur l’engagement et les qualités physiques, on a trop peu de qualités."

Avec un but inscrit après moins de cinq minutes, les Bollandois ont, eux, vécu le match parfait. "Nous avons été efficaces et sérieux", sourit l’entraîneur Antoine Wilkin. "Et quand en plus notre banc fait la différence en rentrant, que demander de mieux ?" Avec ce succès, Bolland s’éloigne encore davantage d’une zone rouge qui menace par contre toujours bel et bien les Thimistériens.