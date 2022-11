Buts: Rauw (1-0, 2e), Vilz csc (1-1, 5e), R. Lejeune (1-2, 21e), Wehr (2-2, 36e)

"Nous avons assisté à un très beau match de P2C avec deux équipes qui voulaient jouer et un très bon arbitre. Chaque formation a eu sa mi-temps et le nul me paraît logique", analyse le T1 heusytois Jessy Dionisio.

"Alors qu’on a la chance de mener après seulement deux minutes, on les relance dans la partie par un autogoal. Un vent de panique a alors soufflé sur l’équipe mais le 2-2 nous a remis dedans", enchaîne son homologue Benjamin De Vuyst.

Recht 0 – Welkenraedt 0

"On a assisté à un match sans rythme", estime le coach rechtois Jérôme Stark. "Welkenraedt est venu pour prendre un point et a joué très bas. Chez nous, ça manque d’idées dans le dernier tiers offensif."

"Quand on prend un point en gardant le zéro derrière, c’est toujours bien", se félicite le mentor welkenraedtois Greg Degotte. "On n’a pas assisté à un grand match de football et les occasions ont été rares."

Franchimont 0 – Trois-Frontières 3

Buts: Masset (0-1, 2e), Pirnay (0-2, 15e), Amata (0-3, 50e)

Carte rouge au FC3F: Salimou (72e, directe)

"On est malheureusement retombé dans le même scénario que la semaine dernière, à la différence qu’on leur offre le premier but après deux minutes seulement. Après le 0-3, il n’y a plus eu match", peste le technicien franchimontois Olivier Laffineur.

"Pour la première fois de la saison, nous avons été consistants pendant nonante minutes", se félicite le tacticien du FC3F Fabrice Burdziak. "Le seul bémol est la carte rouge qui n’est pas méritée."

Trois-Ponts 2 – La Calamine B 2

Buts: Al. Dumez (1-0, 35e), Georis (2-0, 62e), Kamalandua (2-1, 75e ; 2-2, 86e)

Carte rouge à La Calamine B: Belle (38e, directe)

"Ils partent deux fois au but et c’est deux goals", déplore l’entraîneur tripontains Grégory Rondeux. "Pourtant, jusque-là, tout était bien. Dans le jeu, l’attitude et la mentalité, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. Mais il y a ces deux petites erreurs. C’est frustrant."

"Pauvre foot !" lâche le T1 calaminois Mike Hendrick. "Ce n’était même pas d’un niveau P4. On réalise un petit hold-up mais c’est un bon point pour le moral des troupes."

Emmels 4 – Waimes Faymonville 2

Buts: Gaillard (1-0, 1re), Aksu (2-0, 42e), Alcabir sur pen (2-1, 44e), Aksu (3-1, 59e), Gollac sur pen (4-1, 72e), Demirkazan sur pen (4-2, 82e)

Carte rouge à Waimes F.: Alcabir (65e, directe), Troisi (80e, directe)

"Si on en met huit, il n’y a rien à dire. On aurait d’ailleurs dû tuer cette rencontre beaucoup plus tôt. On retrouve cependant des couleurs après la défaite à La Calamine B", glisse le mentor d’Emmels Ben Lousberg.

"Comme d’habitude, on a eu du mal à entrer dans le match. On a quand même eu une bonne réaction après le 1-0 et on devait revenir au score. Même à 1-2, je trouve qu’on était bien", dixit son vis-à-vis Jean-Claude Sonnet.

Hautes Fagnes 1 – Amblève 2

Buts: Heukemes (0-1, 14e), Meessen (0-2, 29e), Diané sur pen (1-2, 73e)

"On a entamé les débats avec détermination et livré une très bonne première période. Par contre, en deuxième, on est resté au vestiaire et ça a donné confiance à nos adversaires. Je déplore cette inertie", avance le technicien amelois Robin Demarteau.

"On s’est battu avec nos armes", note le coach fagnard Grégory Hendrick. "On a livré une très bonne 2e mi-temps mais il reste du travail pour tenir un match complet. Il faut à présent gommer les petits moments d’absence."

Rocherath 0 – Stavelot 0

Carte rouge à Rocherath: Kupper (80e, 2j)

"Avant la pause, on a eu les occasions pour ouvrir la marque, ce qui aurait changé la suite de la rencontre. Les gars ont fait un gros travail et c’est dommage qu’ils ne récoltent qu’un point", déclare l’entraîneur de Rocherath Stefan Bongard.

"J’ai un sentiment mitigé mais je ne peux pas dire que je suis déçu du nul", explique son homologue Julien Godard. "On a pris l’ascendant après la pause même s’ils touchent la latte en fin de partie."